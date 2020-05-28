В Киеве 54 новых случая COVID-19, - Кличко

28 мая, 2020, 12:09

За сутки 27 мая в Киеве госпитализировали 10 пациентов, заболели вирусом 11 медиков

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Друзья! Количество жителей Киева, в которых подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 54 человека. 11 из них - медики", - отметил мэр.

На сегодня в столице уже 2793 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

заболели:

30 женщин в возрасте от 21 до 78 лет

17 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет

2 девочки в возрасте 1 год и 11 лет и 5 мальчиков в возрасте от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Второй день у нас положительная динамика в соотношении тех, кто вылечился и кто заболел. Когда в сутки выздоравливает больше людей, чем количество тех, у кого подтвердили коронавирус.Так, за минувшие сутки в столице выздоровели 64 человека. Всего коронавирус преодолели 506 жителей города ", - подчеркнул Кличко.

Напомним, за минувшие сутки сообщили о 29 новых случаев коронавируса в столице, зафиксированных 26 мая

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