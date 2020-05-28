 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве 54 новых случая COVID-19, - Кличко

В Киеве 54 новых случая COVID-19, - Кличко


фото: reuters
За сутки 27 мая в Киеве госпитализировали 10 пациентов, заболели вирусом 11 медиков

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Друзья! Количество жителей Киева, в которых подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 54 человека. 11 из них - медики", - отметил мэр.

На сегодня в столице уже 2793 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

заболели:

  • 30 женщин в возрасте от 21 до 78 лет
  • 17 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет
  • 2 девочки в возрасте 1 год и 11 лет и 5 мальчиков в возрасте от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Второй день у нас положительная динамика в соотношении тех, кто вылечился и кто заболел. Когда в сутки выздоравливает больше людей, чем количество тех, у кого подтвердили коронавирус.Так, за минувшие сутки в столице выздоровели 64 человека. Всего коронавирус преодолели 506 жителей города ", - подчеркнул Кличко.

  • Напомним, за минувшие сутки сообщили о 29 новых случаев коронавируса в столице, зафиксированных 26 мая

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 мая, 2020 четверг

больше новостей

28 мая, 2020 четверг

27 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать