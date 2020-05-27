В Киеве за сутки от COVID-19 умерли три человека, - Кличко

27 мая, 2020, 12:29

В Киеве 2739 подтвержденных случаев заболевания COVID-19

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко на брифинге.

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. Четверо из них - медики", - сказал он.

Заболели 12 женщин в возрасте от 34 до 67 лет, 14 мужчинв возрасте от 35 до 99 лет и трое детей: девочка, которой 9 лет, и 2 мальчика в возрасте 10 и 13 лет.

В больницы были госпитализированы 10 пациентов.

Выздоровели за сутки 44 человека. Впервые с начала пандемии в сутки выписаны больше людей, чем заболело. Всего коронавирус преодолели 442 жителя