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Espreso.tvОбществоВ Киеве за сутки от COVID-19 умерли три человека, - Кличко

В Киеве за сутки от COVID-19 умерли три человека, - Кличко


фото: reuters
В Киеве 2739 подтвержденных случаев заболевания COVID-19

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко на брифинге.

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. Четверо из них - медики", - сказал он.

Заболели 12 женщин в возрасте от 34 до 67 лет, 14 мужчинв возрасте от 35 до 99 лет и трое детей: девочка, которой 9 лет, и 2 мальчика в возрасте 10 и 13 лет.

В больницы были госпитализированы 10 пациентов.

Выздоровели за сутки 44 человека. Впервые с начала пандемии в сутки выписаны больше людей, чем заболело. Всего коронавирус преодолели 442 жителя

 

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