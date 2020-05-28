В Днипре установили 12-метровую мачту с красно-черным флагом
Об этом сообщает Радио Свобода.
На акцию штаба "Движения сопротивления капитуляции" собралось более сотни человек.
Флагшток для флага установили вручную. Красно-черное полотнище флага, освященное священниками, подняли четверо ветеранов войны на Донбассе.
"Это знамя, под которым воевали добровольцы в 2014 году, знамя, под которым проходила революция украинской нации, знамя, под которым воюем мы и освобождаемся от российского ига. Самое главное - этот флаг объединяет украинцев, украинцев двух берегов - и до этого, и сегодня", - отметил один из инициаторов акции Владислав Мельничук.
По словам организаторов, все разрешения на установку флага есть, их выдала мэрия.
"Эти святые для каждого украинца - краски нашей земли и пролитой за нее крови - имеют полное право развеваться на этой мачте в центре правительственного областного квартала, в центре Сичеславщиниы, - отметил координатор штаба "Движения сопротивления капитуляции" Андрей Денисенко.
- В Днепропетровском областном совете назвали провокацией установление флагштока для красно-черного флага неподалеку от ОГА.
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-