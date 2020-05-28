В Днипре установили 12-метровую мачту с красно-черным флагом

28 мая, 2020, 16:07

У Днепропетровской ОГА активисты установили красно-черный флаг

Об этом сообщает Радио Свобода.

На акцию штаба "Движения сопротивления капитуляции" собралось более сотни человек.

Флагшток для флага установили вручную. Красно-черное полотнище флага, освященное священниками, подняли четверо ветеранов войны на Донбассе.

"Это знамя, под которым воевали добровольцы в 2014 году, знамя, под которым проходила революция украинской нации, знамя, под которым воюем мы и освобождаемся от российского ига. Самое главное - этот флаг объединяет украинцев, украинцев двух берегов - и до этого, и сегодня", - отметил один из инициаторов акции Владислав Мельничук.

По словам организаторов, все разрешения на установку флага есть, их выдала мэрия.

"Эти святые для каждого украинца - краски нашей земли и пролитой за нее крови - имеют полное право развеваться на этой мачте в центре правительственного областного квартала, в центре Сичеславщиниы, - отметил координатор штаба "Движения сопротивления капитуляции" Андрей Денисенко.