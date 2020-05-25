Глава Днепропетровского облсовета назвал "провокацией" идею о красно-черном флаге
Об этом заявил глава облсовета Святослав Олийнык, передает Радио Свобода .
Он считает, что к акции причастен мэр Днепра Борис Филатов.
"Установление этого флагштока с флагом можно расценивать как провокацию. Когда решение мэра скрывается за спинами некоторых общественных организаций и выполняется за деньги налогоплательщиков", - сказал Олийнык.
По его словам, инициатива должна быть согласована с общественными организациями, в частности, семей погибших бойцов. Мэр Днепра пока не отреагировал на это заявление.
Общественный совет при облсовете также заявил, что предлагает в четверг, 27 мая, провести слушания по инициативе с флагом.
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- Накануне в Днепре, на площади возле облсовета, проходил митинг, организованный штабом Движения сопротивления капитуляции. Люди в желтых жилетах огородили место, сбили мостовую и залили фундамент.
- Как пояснил координатор штаба Движения сопротивления капитуляции Андрей Денисенко, работники начали установку 12-метрового флагштока для красно-черного флага. По его словам, разрешения на эти работы у инициаторов есть, их предоставила власть. Торжественное поднятие самого флага анонсировали через несколько дней.
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