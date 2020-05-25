Глава Днепропетровского облсовета назвал "провокацией" идею о красно-черном флаге

25 мая, 2020, 22:20

В Днепропетровском областном совете назвали провокацией установление флагштока для красно-черного флага неподалеку от ОГА

Об этом заявил глава облсовета Святослав Олийнык, передает Радио Свобода .

Он считает, что к акции причастен мэр Днепра Борис Филатов.

"Установление этого флагштока с флагом можно расценивать как провокацию. Когда решение мэра скрывается за спинами некоторых общественных организаций и выполняется за деньги налогоплательщиков", - сказал Олийнык.

По его словам, инициатива должна быть согласована с общественными организациями, в частности, семей погибших бойцов. Мэр Днепра пока не отреагировал на это заявление.

Общественный совет при облсовете также заявил, что предлагает в четверг, 27 мая, провести слушания по инициативе с флагом.

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