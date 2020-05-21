Грузия отменяет чрезвычайное положение и комендантский час

21 мая, 2020, 17:41

Власти Грузии решили не продлевать чрезвычайное положение и комендантский час, введенные для борьбы с коронавирусом

Декрет президента об объявлении ЧП действует до 22 мая включительно, сообщает Грузия Online .

Ограничения в рамках чрезвычайного положения, в том числе комендантский час, будут действовать 22 мая и будут сняты с 23 мая.

Как заявил премьер-министр Георгий Гахария, "вызовы после этой глобальной пандемии становятся все хуже и хуже, но в то же время мы должны медленно, но очень осторожно поворачивать страну к нормальному темпу жизни".

Премьер также пояснил, что правительство уже обратилось в парламент для разработки соответствующих законодательных рамок.

Ранее сообщалось, что авиасообщение между Украиной и Грузией может заработать 1 июля.