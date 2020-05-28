Укрзализныця с 1 июня запустит электрички в 10 областях

28 мая, 2020, 17:40

Укрзализныця с 1 июня запустит 214 электричек в 10 областях Украины

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик в Facebook.

"Укрзализныця с 1 июня начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов. Мы социально ответственная компания и понимаем важность возобновления пригородного сообщения. На сегодня УЗ получила разрешение на запуск в 10 областях. Со следующей недели восстановят свои маршруты 214 электричек", - сообщил Юрик.

Соответствующие решения об ослаблении карантина с 1 июня в компании получили от Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Юрик заметил, что пассажиры должны соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантину.

Перечень пригородных поездов, которые возобновят движение с 1 июня, в ближайшее время появится на официальных сайтах региональных филиалов Укрзализныци.

Напомним, 27 мая "Укрзализныця" возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах, но продажа билетов разрешена только для тех, кто в масках. Также билеты можно приобрести онлайн.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Укрзализныця с 1 июня начнет продавать железнодорожные билеты за 90 дней до даты отправления.

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