Украине следует готовиться ко второй волне коронавируса, - Ляшко

28 мая, 2020, 21:05

Украинские медики будут предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом во время второй волны. Эти мероприятия будут направлены на предотвращение нового тотального карантина

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Украине следует готовиться ко второй волне коронавируса, потому что она может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.

"Мы должны готовить систему здравоохранения к тому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем меры... Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна", - отметил Ляшко.

Он также добавил, что сейчас нужно предотвратить напластование различных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе.

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