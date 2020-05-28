Украине следует готовиться ко второй волне коронавируса, - Ляшко
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина.
По его словам, Украине следует готовиться ко второй волне коронавируса, потому что она может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.
"Мы должны готовить систему здравоохранения к тому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем меры... Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна", - отметил Ляшко.
Он также добавил, что сейчас нужно предотвратить напластование различных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе.
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