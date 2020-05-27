Уайлдер назвал достижения легендарного боксера Тайсона ничтожными
Об этом Уайлдер заявил во время эфира в Instagram .
По его словам, Майк Тайсон получил большинство побед над ветеранами и посредственными боксерами, а действительно выдающимся боксерам - Эвандеру Холифилду и Ленноксу Льюису - проиграл.
"Ребята, многие из вас не знают историю бокса. Давайте начистоту. Я хочу, чтобы кто-то сказал, со сколькими боксерами из "Зала славы" бился Майк Тайсон? Шесть? Три? Назовите их. Не надо мне ничего говорить о Майке Спинксе, он перешел из крузервейта. Кроме того, Ларри Холмс тогда прошел свой пик. Два? Спасибо, он сражался только с двумя - Холифилдом и Льюисом, оба избили его! А все остальные были сильно напуганы, и их нет в "Зале славы". Только двое! Двое! Проверяйте факты, когда хотите со мной о чем-то поговорить", - сказал Уайлдер.
- Напомним, 7 мая Эвандер Холифилд заявил, что готов провести третий бой с Майком Тайсоном.
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