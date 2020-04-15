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Espreso.tvСпортНаши герои: Свитолина поблагодарила пожарных за ликвидацию пожара в Чернобыльской зоне

Наши герои: Свитолина поблагодарила пожарных за ликвидацию пожара в Чернобыльской зоне


фото: Getty Images
Украинская теннисистка Элина Свитолина поблагодарила пожарных за ликвидацию масштабного пожара в зоне отчуждения

Об этом первая ракетка Украины написала в Instagram.

"Я хочу поблагодарить всех тех пожарным, которые рискуют ради всех 24/7. Наши герои", - написала Свитолина.

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