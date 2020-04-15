Наши герои: Свитолина поблагодарила пожарных за ликвидацию пожара в Чернобыльской зоне
15 апреля, 2020, 14:29
Украинская теннисистка Элина Свитолина поблагодарила пожарных за ликвидацию масштабного пожара в зоне отчуждения
Об этом первая ракетка Украины написала в Instagram.
"Я хочу поблагодарить всех тех пожарным, которые рискуют ради всех 24/7. Наши герои", - написала Свитолина.
- Напомним, 4 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне спасатели тушат лесной пожар .
- На сегодня основной причиной возгорания назван перебрасывание огня из соседней Житомирской области, где уже задержаны двое молодых людей, которые признались в умышленных поджогах вблизи Народичей.
- 14 апреля пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось потушить .
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