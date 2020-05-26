Боксер, отправил Ломаченко в нокдаун, требует реванша

26 мая, 2020, 09:44

Венесуэлец Хорхе Линарес, который отправил Василия Ломаченко в нокдаун, требует от украинского боксера предоставить ему право на реванш

Об этом сообщает промоутерская компания Golden Boy.

По словам Линареса, он поставил себе целью взять реванш у Ломаченко, которому он проиграл в мае 2018 года. Однако перед поединком с украинцем венесуэлец хочет провести промежуточный бой.

"Я тренируюсь каждый день, потому что я хочу большого боя. Я хочу поединка с Райаном Гарсией или кем-то еще, неважно. Чего я действительно хочу, это реванша с Ломаченко, но сначала мне нужен большой бой. Посмотрим, если Гарсия хочет поединка со мной, нам придется немного подождать, и после окончания коронавируса мы можем устроить бой ", - сказал Линарес.

Линарес остается единственным боксером, который отправил Ломаченко в нокдаун на профессиональном ринге.

Украинец сейчас владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Он готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона мира против американца Теофимо Лопеса, который удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Ранее планировалось, что боксеры встретятся 30 мая, однако поединок был перенесен на неопределенный срок.

Напомним, 21 мая промоутер Василия Ломаченко Боб Арум готов провести бой украинского боксера против Теофимо Лопеса на открытом воздухе, чтобы на нем смогли присутствовать болельщики.

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