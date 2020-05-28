Роналду близок к тому, чтобы покинуть "Ювентус", - журналист
28 мая, 2020, 17:16
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть Италию после окончания сезона
Об этом сообщает журналист Пьетро Бальцана Прота в twitter.
Итальянец получил информацию из разных источников.
"Сейчас это расценивается только как слухи, но они приходят из разных источников, поэтому на них стоит обратить внимание: в конце сезона пути "Ювентуса" и Криштиану Роналду могут разойтись. Это то, что мне сказали. Повторюсь, пока это только слухи. посмотрим", - написал Прота.
Итальянец перешел в "Ювентус" летом 2018 года. Его контракт действует до 2022 года. В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 32 матча, забил 25 голов и отдал 9 ассистов.
- 26 мая Криштиану Роналду забил ногой мяч в баскетбольную корзину во время тренировки "Ювентуса".
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