Роналду поразил баскетбольным трюком на тренировке "Ювентуса"
26 мая, 2020, 10:44
Португальский футболист Криштиану Роналду забил ногой мяч в баскетбольную корзину во время тренировки итальянского "Ювентуса"
Видео эффектного попадания обнародовал "Ювентус" в twitter.
Роналду с дальней дистанции технически "забросил" мяч в баскетбольную корзину и сорвал аплодисменты одноклубников.
Facile facile, @cristiano ! pic.twitter.com/54qE36skFX- JuventusFC (@juventusfc) May 25, 2020
- Напомним, 19 мая Криштиану Роналду отбыл 14-дневный карантин и возобновил тренировки с "Ювентусом" .
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