Роналду поразил баскетбольным трюком на тренировке "Ювентуса"

26 мая, 2020, 10:44

Португальский футболист Криштиану Роналду забил ногой мяч в баскетбольную корзину во время тренировки итальянского "Ювентуса"

Видео эффектного попадания обнародовал "Ювентус" в twitter.

Роналду с дальней дистанции технически "забросил" мяч в баскетбольную корзину и сорвал аплодисменты одноклубников.

Напомним, 19 мая Криштиану Роналду отбыл 14-дневный карантин и возобновил тренировки с "Ювентусом" .

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