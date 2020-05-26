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Espreso.tvСпортРоналду поразил баскетбольным трюком на тренировке "Ювентуса"

Роналду поразил баскетбольным трюком на тренировке "Ювентуса"


фото: twitter.com/juventusfc
Португальский футболист Криштиану Роналду забил ногой мяч в баскетбольную корзину во время тренировки итальянского "Ювентуса"

Видео эффектного попадания обнародовал "Ювентус" в twitter.

Роналду с дальней дистанции технически "забросил" мяч в баскетбольную корзину и сорвал аплодисменты одноклубников.

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