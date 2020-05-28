"Может когда-либо явиться на судебное заседание в Украине", - в САП отреагировали на освобождение Онищенко из-под стражи в Германии

28 мая, 2020, 11:34

В Специальной антикоррупционной прокуратуре заявили, что обжалование решения суда Германии об отказе экстрадировать бывшего нардепа Александра Онищенко не предусмотрено

Комментарий относительно решения немецкого суда Ольденбурга не выдавать Онищенко обнародовала пресс-служба САП.

Как отметили в САП, обжалования решения суда Германии об отказе экстрадировать бывшего нардепа Александра Онищенко не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств. Рассмотрение уголовного производства в Украине против экс-нардепа продолжается.

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"Подчеркиваем, что это решение суда г.Ольденбурга не влияет на рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего нардепа, которое слушается Высшим антикоррупционным судом, поскольку еще 21 января 2020 судом в порядке ч.3 ст.323 Уголовного процессуального кодекса Украины предоставлено разрешение на специальный судебное разбирательство, то есть в отсутствие обвиняемого (in absentia) ", - подчеркнули в заявлении.

"По-прежнему бывший народный депутат может в любое время появиться в Украине и участвовать в судебных заседаниях", - добавили в Специальной антикоррупционной прокуратуре ..

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