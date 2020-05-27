Немецкий суд отказал в экстрадиции беглого нардепа Онищенко
Об этом сообщает Deutsche Welle .
Судьи Высшего земельного суда немецкого Ольденбурга отказали в экстрадиции в Украину подозреваемого в создании коррупционных схем бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко. Решение об этом принято в среду, 27 мая.
Судьи решили, что в настоящее время нельзя установить, что уголовное преследование Онищенко в Украине осуществляется по политическим мотивам.
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В то же время, как отмечается в объяснении к постановлению судебного органа, "существует значительная вероятность" того, что в случае экстрадиции Онищенко "не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах", в том числе и Европейской конвенции по правам человека. Поэтому экстрадиция является недопустимой.
Ранее суд обратился к украинским властям с просьбой предоставить "детальное описание" условий содержания под стражей, на которые мог бы рассчитывать Онищенко в следственном изоляторе в Киеве. Однако тогда украинская сторона проинформировала немецкий суд "только в общих чертах" о том, что международные стандарты будут соблюдены.
Также судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отменили ордер об аресте Онищенко. После решения суда он может покинуть тюрьму.
В Специальной антикоррупционной прокуратуре заявили, что это решение суда Ольденбурга можно обжаловать.
- Напомним, по версии следствия, в 2013-2016 годах Онищенко сделал ряд уголовных преступлений. Будучи заместителем главы топливного комитета Верховной рады, он был осведомлен о спросе и цены на рынке природного газа в Украину и имел контроль над компаниями ООО "Надра Геоцентр", ООО Фирма "Хас" и ООО "Карпатнадраинвест", которые являются операторами по договорам о совместной деятельность с ОАО "Укргаздобыча". Это якобы помогло ему создать схему завладения средствами государственной компании от реализации газа, добытого на государственных недрах. В результате реализации схемы преступная организация завладела 1,6 млрд грн
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