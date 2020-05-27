"Манчестер Юнайтед" и "Боруссия" готовы устроить сумасшедший обмен футболистами
27 мая, 2020, 19:43
Английский "Манчестер Юнайтед" готов обсудить с дортмундской "Боруссией" обмен звездными полузащитниками Алексис Санчез - Джейдон Санчо
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Главной трансферной целью "Манчестер Юнайтед" на будущее трансферное окно является Джейдон Санчо. Для того чтобы снизить цену на полузащитника, англичане готовы включить в сделку своего форварда Алексиса Санчеза, который проводит нынешний сезон в аренде в миланском "Интере".
В составе миланского клуба чилиец провел 15 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает исполнителя в 16 млн евро.
В текущем сезоне Джейдон Санчо провел 38 матчей, забил 17 голов и отдал 20 результативных передач. Transfermarkt оценивает исполнителя в 117 млн евро.
- Напомним, 26 мая в 28-м туре чемпионата Германии по футболу дортмундская "Боруссия" дома проиграла "Баварии" со счетом 0: 1.
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