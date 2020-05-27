"Манчестер Юнайтед" и "Боруссия" готовы устроить сумасшедший обмен футболистами

27 мая, 2020, 19:43

Английский "Манчестер Юнайтед" готов обсудить с дортмундской "Боруссией" обмен звездными полузащитниками Алексис Санчез - Джейдон Санчо

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Главной трансферной целью "Манчестер Юнайтед" на будущее трансферное окно является Джейдон Санчо. Для того чтобы снизить цену на полузащитника, англичане готовы включить в сделку своего форварда Алексиса Санчеза, который проводит нынешний сезон в аренде в миланском "Интере".

В составе миланского клуба чилиец провел 15 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает исполнителя в 16 млн евро.

В текущем сезоне Джейдон Санчо провел 38 матчей, забил 17 голов и отдал 20 результативных передач. Transfermarkt оценивает исполнителя в 117 млн евро.