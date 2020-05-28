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Espreso.tvСпорт"Бешикташ" погонит экс-динамовца Виду из-за его заоблачной зарплаты

"Бешикташ" погонит экс-динамовца Виду из-за его заоблачной зарплаты


фото: Getty Images
Центрбэк турецкого "Бешикташа" Домагой Вида в ближайшее трансферное окно будет вынужден искать новый клуб

Об этом сообщает kralspor.ensonhaber.com.

Руководство турецкого клуба планирует найти покупателя на 31-летнего хорвата, ведь его заработная плата в размере 3,5 млн евро за сезон слишком велика для "Бешикташа". Из-за пандемии коронавируса у "черных орлов" началась финансовый кризис.

Если "Бешикташу" так и не удастся продать Виду, клуб может даже рассмотреть вариант расторжения контракта с футболистом по взаимному согласию. Контракт хорвата со стамбульцами рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне Домагой Вида провел за "Бешикташ" 32 матча и забил 4 мяча. Он выступал за "Динамо" с 2013 до 2017 года.

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