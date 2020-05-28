"Барселона" начала массовое увольнение скаутов из-за кризиса
28 мая, 2020, 20:49
Испанская "Барселона" уволит половину скаутов-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса
Об этом сообщает Cadena Ser.
Из 40 сотрудников селекционной службы без работы останутся примерно 15-20 человек. Причин такого решения сразу две. Первая - это экономический кризис в "Барселоне", связанный с карантином, а второй - неудовлетворительная работа селекционной службы.
Ла Лига была остановлена 23 марта. В турнире сыграно 27 туров. Лидирует в турнирной таблице "Барселона", набравшая 58 очков, на втором месте - "Реал", в активе которого 56 очков.
- 18 мая Королевская испанская футбольная федерация и Ла Лига достигли договоренности о возобновлении сезона.
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