"Барселона" начала массовое увольнение скаутов из-за кризиса

28 мая, 2020, 20:49

Испанская "Барселона" уволит половину скаутов-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса

Об этом сообщает Cadena Ser.

Из 40 сотрудников селекционной службы без работы останутся примерно 15-20 человек. Причин такого решения сразу две. Первая - это экономический кризис в "Барселоне", связанный с карантином, а второй - неудовлетворительная работа селекционной службы.

Ла Лига была остановлена 23 марта. В турнире сыграно 27 туров. Лидирует в турнирной таблице "Барселона", набравшая 58 очков, на втором месте - "Реал", в активе которого 56 очков.