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Espreso.tvСпортБудут играть каждый день: в Испании решили восстановить футбольный сезон

Будут играть каждый день: в Испании решили восстановить футбольный сезон


фото: Getty Images
Королевская испанская футбольная федерация и Ла Лига достигли договоренности о возобновлении сезона

Об этом сообщает AS .

Футбольный сезон в Испании будет восстановлен в июне. Матчи Ла Лиги играть каждый день. Однако между поединком одного клуба должно пройти не менее 72 часов.

Соглашение обнародуют после того, как оно будет ратифицировано арбитражным судом, в августе прошлого года запретил играть матчи чемпионата Испании в понедельник. Это решение будет временно отменено и клубы смогут завершить сезон вовремя.

Ла Лига была остановлена 23 марта. В турнире сыграно 27 туров. Лидирует в турнирной таблице "Барселона", набравшая 58 очков, на втором месте - "Реал", в активе которого 56 очков.

 

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