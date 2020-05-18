Будут играть каждый день: в Испании решили восстановить футбольный сезон
18 мая, 2020, 12:46
Королевская испанская футбольная федерация и Ла Лига достигли договоренности о возобновлении сезона
Об этом сообщает AS .
Футбольный сезон в Испании будет восстановлен в июне. Матчи Ла Лиги играть каждый день. Однако между поединком одного клуба должно пройти не менее 72 часов.
Соглашение обнародуют после того, как оно будет ратифицировано арбитражным судом, в августе прошлого года запретил играть матчи чемпионата Испании в понедельник. Это решение будет временно отменено и клубы смогут завершить сезон вовремя.
Ла Лига была остановлена 23 марта. В турнире сыграно 27 туров. Лидирует в турнирной таблице "Барселона", набравшая 58 очков, на втором месте - "Реал", в активе которого 56 очков.
- 6 мая в рамках подготовки к возобновлению сезона футболисты, тренеры и сотрудники мадридского "Реала" собрались на базе клуба .
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