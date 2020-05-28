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Espreso.tvОбществоПриватБанк продолжил кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса

ПриватБанк продолжил кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса

ПриватБанк продолжил кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса и предпринимателей, введенные с начала карантина в марте, отсрочка платежей будет действовать до конца июля

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Такая отсрочка платежей действует для всех клиентов малого и среднего бизнеса по продуктам" Кредитный лимит на счет "и" Кредитный лимит Предпринимательский ", согласно которому требование обязательного ежемесячного обнуления лимитов перенесено на 31 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Для получения отсрочки по процентам и ежемесячным комиссиям клиентам необходимо дополнительно подать заявку.

Также до конца июля банк отменил начисления штрафов и пени за всем уже просроченными ранее кредитам клиентов малого и среднего бизнеса.

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