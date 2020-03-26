ПриватБанк запустил "кредитные каникулы" для малого и среднего бизнеса
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
Льготный период для заемщиков будет действовать с 1 марта до окончания мая. Льготы будут действовать как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя.
"Кредитные каникулы будут действовать для всех клиентов малого и среднего бизнеса по продукту Кредитный лимит на счету. Требование обязательного ежемесячного зануления лимитов перенесено на конец мая 2020 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что клиенты банка получат персональные уведомления о порядке введения кредитных каникул по этим и другим кредитным продуктам.
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Напомним, ранее механизм действия налоговых каникул пояснили в Нацбанке. В частности, известно, что проценты по кредитам в период так называемых кредитных каникул будут начисляться, впрочем обязательные платежи можно переносить во времени на более поздние периоды.
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