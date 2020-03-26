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Espreso.tvОбществоПриватБанк запустил "кредитные каникулы" для малого и среднего бизнеса

ПриватБанк запустил "кредитные каникулы" для малого и среднего бизнеса


фото: reuters
Государственный ПриватБанк ввел так называемые кредитные каникулы для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Льготный период для заемщиков будет действовать с 1 марта до окончания мая. Льготы будут действовать как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя.

"Кредитные каникулы будут действовать для всех клиентов малого и среднего бизнеса по продукту Кредитный лимит на счету. Требование обязательного ежемесячного зануления лимитов перенесено на конец мая 2020 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что клиенты банка получат персональные уведомления о порядке введения кредитных каникул по этим и другим кредитным продуктам.

  • Напомним, ранее механизм действия налоговых каникул пояснили в Нацбанке. В частности, известно, что проценты по кредитам в период так называемых кредитных каникул будут начисляться, впрочем обязательные платежи можно переносить во времени на более поздние периоды.

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