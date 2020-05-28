Представитель России в ТКГ угрожает Украине "непоправимыми последствиями" в случае применения "плана Б" по Донбассу

28 мая, 2020, 10:58

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что попытки изменить формат минских переговоров Украины приведут к "непоправимым последствиям"

Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом Грызлов отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского, который допустил, что для урегулирования ситуации на Донбассе может быть применен план "В" и "С".

"Любые попытки Киева изменить Минские договоренности, в том числе в части очередности выполнения мероприятий, могут привести к непоправимым последствиям. Россия продолжит проводить курс на приоритетность решения политических вопросов, на последовательное выполнение мероприятий, предусмотренных Минскими договоренностями, которые одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН ", - добавил Грызлов.

Накануне Грызлов обвинил Украину в том, что во время переговоров 14 мая не было принято заявление о дополнительных мерах по прекращению огня.