Представитель России в ТКГ угрожает Украине "непоправимыми последствиями" в случае применения "плана Б" по Донбассу
Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом Грызлов отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского, который допустил, что для урегулирования ситуации на Донбассе может быть применен план "В" и "С".
"Любые попытки Киева изменить Минские договоренности, в том числе в части очередности выполнения мероприятий, могут привести к непоправимым последствиям. Россия продолжит проводить курс на приоритетность решения политических вопросов, на последовательное выполнение мероприятий, предусмотренных Минскими договоренностями, которые одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН ", - добавил Грызлов.
Накануне Грызлов обвинил Украину в том, что во время переговоров 14 мая не было принято заявление о дополнительных мерах по прекращению огня.
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