Представитель России в ТКГ Грызлов озвучил "условия боевиков" для отмены боевой готовности армейских корпусов

27 мая, 2020, 22:48

Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов назвал условие отмены боевой готовности российских марионеточных группировок "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе

Об этом Грызлов заявил в интервью российским СМИ, передает " РБК-Украина ".

После очередного заседания ТКГ 27 мая, Борис Грызлов заявил, что пророссийские боевики ждут от Украины "шагов по деэскалации" на Донбассе.

"Должны быть приняты шаги по деэскалации, и Донбасс настаивает на обсуждении и внедрении дополнительных мероприятий. До внедрения дополнительных мер трудно говорить об отмене решений Донецка и Луганска о боевой готовности", - отметил представитель страны-оккупанта.

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Напомним, ранее Украина созвала экстренное заседание ТКГ из-за заявления марионеточного главаря террористов "ЛНР" Леонида Пасечника.

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