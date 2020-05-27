Представитель России в ТКГ Грызлов озвучил "условия боевиков" для отмены боевой готовности армейских корпусов
Об этом Грызлов заявил в интервью российским СМИ, передает " РБК-Украина ".
После очередного заседания ТКГ 27 мая, Борис Грызлов заявил, что пророссийские боевики ждут от Украины "шагов по деэскалации" на Донбассе.
"Должны быть приняты шаги по деэскалации, и Донбасс настаивает на обсуждении и внедрении дополнительных мероприятий. До внедрения дополнительных мер трудно говорить об отмене решений Донецка и Луганска о боевой готовности", - отметил представитель страны-оккупанта.
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Напомним, ранее Украина созвала экстренное заседание ТКГ из-за заявления марионеточного главаря террористов "ЛНР" Леонида Пасечника.
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