Пандемия коронавируса в Африке ускоряется, - ВОЗ

28 мая, 2020, 17:32

Региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран Африки заявил, что темпы распространения коронавируса ускорились

Об этом сообщает CNN.

Согласно последним данным, в африканских странах зарегистрировано более 123 тысяч случаев заражения коронавируса, 50 тысяч пациентов уже выздоровели. По меньшей мере 3 600 человек умерли.

Региональный директор Матшидисо Моэти заявила, что странам Африки понадобилось 36 дней, чтобы достичь отметки в 1 тысячу зараженных и еще 62 дня, чтобы количество зарегистрированных случаев COVID-19 превысило 100 тысяч.

"По сравнению с двумя неделями ранее число зафиксированных случаев утроилось в пяти странах и удвоилось в 10 странах, при этом в большинстве стран по-прежнему зарегистрировано менее 1 тысячи случаев", - заявила моет.

Во всем мире зарегистрировано более 5,8 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, по меньшей мере 2,3 млн человек вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 356 тысяч пациентов.

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