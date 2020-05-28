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Espreso.tvСпортНовый владелец рассказал, как реформировать футбольный клуб "Карпаты"

Новый владелец рассказал, как реформировать футбольный клуб "Карпаты"


фото: fckarpaty.com
Новый владелец "Карпат" Олег Смалийчук заявил, что на львовский клуб ждут непростые реформы

Об этом Смалийчук написал в facebook.

По словам Смалийчук, он до конца сезона не собирается вмешиваться в управление клубом, долю которого он купил у Петра Деминского.

"Я купил клуб, а не должность. К руководству и команды у меня есть такое же доверие, как и было при предыдущем владельце, поэтому до конца сезона я не собираюсь вмешиваться в управление клубом и искренне надеюсь, что руководство выполнит все взятые на себя обязательства, взятые перед началом сезона ", - написал Смалийчук.

Он добавил, что собирается в ближайшее время встретиться с другим совладельцем "Карпат".

"Часть клуба мне не принадлежит, поэтому встреча с совладельцем сейчас в приоритете, и все дальнейшие комментарии я буду давать только после встречи с ним. Никаких популистских заявлений на счет еврокубков вы больше от меня не услышите. Наоборот - нас всех ожидают непростые реформы и непопулярные решения. Хочу заверить всех болельщиков, что "Карпаты" не умрут. Они будут жить. Этот бренд не погаснет никогда", - заверил Смалийчук.

Сейчас "Карпаты" занимают последнее место в чемпионате Украины и отстают от 11-й команды премьер-лиги - "Олимпика" - на 5 очков.

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