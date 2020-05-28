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Espreso.tvСпортНевеста Зинченко назвала самого эрудированного украинского футболиста

Невеста Зинченко назвала самого эрудированного украинского футболиста


фото: instagram.com/v.lada_sedan
Спортивная журналистка Влада Седан считает самым эрудированным украинским футболистом полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко

Об этом сообщает ua.tribuna.

Невеста футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко также заявила, что ее избранник - самый скучный украинский игрок.

"Самый эрудированный - Тарас Степаненко, а говорят золотая медаль в школе не помогает в жизни. Самый веселый - Евгений Коноплянка. Самый скучный - кстати, это о Зинуе. На моих флэш-включениях Саша всегда отвечает общими фразами, со мной редко шутит или выдает какие-то перлы. Самый застенчивый - Миколенко. Надеюсь, время лечит", - сказала Влада Седан.

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