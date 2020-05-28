Невеста Зинченко назвала самого эрудированного украинского футболиста
28 мая, 2020, 18:35
Спортивная журналистка Влада Седан считает самым эрудированным украинским футболистом полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко
Об этом сообщает ua.tribuna.
Невеста футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко также заявила, что ее избранник - самый скучный украинский игрок.
"Самый эрудированный - Тарас Степаненко, а говорят золотая медаль в школе не помогает в жизни. Самый веселый - Евгений Коноплянка. Самый скучный - кстати, это о Зинуе. На моих флэш-включениях Саша всегда отвечает общими фразами, со мной редко шутит или выдает какие-то перлы. Самый застенчивый - Миколенко. Надеюсь, время лечит", - сказала Влада Седан.
- 3 апреля украинский футболист Александр Зинченко перенес свою свадьбу из-за пандемии коронавируса в мире.
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