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Espreso.tvСпортУкраинский футболист Зинченко перенес свадьбу

Украинский футболист Зинченко перенес свадьбу


фото: instagram.com/v.lada_sedan
Украинский футболист Александр Зинченко перенес свою свадьбу из-за пандемии коронавируса в мире

Об этом в instagram-stories сообщила невеста украинского футболиста Влада Седан.

"Один из самых популярных вопросов. Она у нас уже давно запланирована, но сейчас вся подготовка стоит на паузе. Причины, думаю, понятны", - написала Седан.

Невеста украинского защитника английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко имеет в instagram 280 тыс. подписчиков. Самая популярная пара украинского футбола объявила о предстоящей свадьбе в сентябре прошлого года.

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