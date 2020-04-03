Украинский футболист Зинченко перенес свадьбу
3 апреля, 2020, 11:08
Украинский футболист Александр Зинченко перенес свою свадьбу из-за пандемии коронавируса в мире
Об этом в instagram-stories сообщила невеста украинского футболиста Влада Седан.
"Один из самых популярных вопросов. Она у нас уже давно запланирована, но сейчас вся подготовка стоит на паузе. Причины, думаю, понятны", - написала Седан.
Невеста украинского защитника английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко имеет в instagram 280 тыс. подписчиков. Самая популярная пара украинского футбола объявила о предстоящей свадьбе в сентябре прошлого года.
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