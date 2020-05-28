На сегодняшний день для проведения прозрачных выборов в ОРДЛО не созданы условия, - Мокан

28 мая, 2020, 16:23

Постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Украины Василий Мокан заявил, что для проведения прозрачных и честных местных выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей пока не созданы надлежащие условия для граждан

Об этом во время презентации отчетов "Восточной правозащитной группы" о ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей заявил народный депутат Украины, постоянный представитель КМУ в ВРУ Василий Мокан, передает Укринформ.

"По состоянию на сегодня для проведения прозрачных, честных и нормальных (местных, - ред.) выборов там не созданы условия: ни безопасности для наших граждан, ни правовых, ни политических. Потому мы понимаем, что активное финансирование пропаганды и антиукраинских идей существенно усложняет процесс реинтеграции и дальнейшей деоккупации, и может иметь определенный электоральный эффект. Но в любом случае мы будем продолжать исследовать все эти вещи", - отметил Мокан.

Нардеп отметил, что украинская власть настаивает и будет настаивать на том, чтобы прежде всего выполнялись оборонные компоненты Минских соглашений, и дальше тогда может речь идти о каких-то политических вещах. Мокан напомнил, что о каких-либо перспективах местных выборов можно говорить только в случае получения контроля над украинско-российской границей.

Мокан отметил, что вопрос оккупированного Крыма не снят с повестки дня и не забыт. Украина в любом представительстве на международном уровне, на любых международных площадках постоянно пытается ставить вопрос деоккупации Крымского полуострова, лоббировать углубление и продолжение санкционного давления на РФ.

Нардеп отметил, что сейчас разрабатывается идея о возможности создания переговорной площадки именно по Крыму на международном уровне, "поскольку одним из слабых мест Минских соглашений является то, что там, к сожалению, не упоминается Крым".

"Россия прилагает огромные усилия, чтобы, по крайней мере на европейском континенте, в международных переговорах, отодвинуть вопрос деоккупации Крыма на второй план и сконцентрироваться на ОРДЛО. Но усилия по деоккупации Крыма со стороны Украины продолжатся, и мы не дадим снять с повестки дня эту проблему. У нас есть поддержка и понимание со стороны наших международных партнеров", - подчеркнул Мокан.

Напомним, Центральная избирательная комиссия пока не знает, сколько понадобится времени для подготовки выборов на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей.

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