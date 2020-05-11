Председатель ЦИК о выборах в ОРДЛО: Невозможно говорить о каких-либо временных рамках

11 мая, 2020, 20:31

Центральная избирательная комиссия Украины пока не знает, сколько понадобится времени для подготовки выборов на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей

Об этом в ответе на запрос "Радіо Свобода" о возможности проведения местных выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей в октябре этого года, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

"В настоящее время практически невозможно говорить о каких-либо временных рамках, необходимых для подготовки и проведения выборов на деоккупированных территориях ОРДЛО, потому что этому должна предшествовать оценка фактического состояния дел на этих территориях, после восстановления контроля над ними", - подчеркнул председатель ЦИК.

По словам Диденко, предшествовать процессу подготовки должно возвращение фактического контроля за этими территориями и восстановление там работы государственных органов власти Украины.

"Для проведения демократических выборов необходимо также надлежащее функционирование на соответствующих территориях правоохранительных органов, органов, которые будут обеспечивать безопасность, судов, банковских учреждений, украинских средств массовой информации и политических партий. Должен быть реализован целый комплекс мер по реинтеграции этих территорий. И подавляющее большинство этих и многих других вопросов требует законодательного урегулирования", - отметил Диденко.

Также для проведения выборов в ОРДЛО необходимо выполнить значительно более широкий перечень мероприятий, по сравнению с подготовкой к местным выборам в обычных условиях.

"Например, необходимо восстановить и актуализировать сведения Государственного реестра избирателей на этих территориях, без чего невозможно будет корректное составление списков избирателей, проанализировать фактическое состояние помещений участковых избирательных комиссий и обеспечить комиссии необходимыми помещениями (ведь многие из помещений могут оказаться разрушенными), оборудованием, транспортом, связью, охраной и т.д.", - добавил глава ЦИК.