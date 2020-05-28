Ляшко назвал дату ожидаемой нулевой заболеваемости COVID-19

28 мая, 2020, 07:43

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ожидает нулевую статистику заболеваемости коронавирус COVID-19 меньше чем за месяц

Об этом Ляшко сказал в эфире телеканала Zik .

"Мы говорим о 22 июня", - сказал Ляшко.

В то же время чиновник отметил, что ситуация будет зависеть от сезонности коронавируса.

"Сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркуляции вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания, но неожиданно в этом нашем графике появилась РФ, которая показывает динамику в то время, когда в Европе уже идет на спад. Обычно у нас все страны европейского региона должны были показывать значительное снижение ", - сказал Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко назвал карантинные ограничения, которые будут ослаблять с 1 июня.

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