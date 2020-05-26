Ляшко назвал карантинные ограничения, которые ослабят с 1 июня

26 мая, 2020, 09:50

При благоприятной ситуации с 1 июня в Украине планируется очередной этап ослабления карантина

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Так, с 1 июня могут быть такие ослабления:

открытие бассейнов и спортзалов;

посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы;

запуск железнодорожного транспорта и межобластных переводов автотранспортом.

"По поводу бассейнов и спортзалов в ближайшее время, буквально сегодня-завтра, на сайте Минздрава будут размещены рекомендации по противоэпидемических нормах, которые должны быть обеспечены в случае, если владельцы решат открыть спортзал или бассейн", - добавил Ляшко.