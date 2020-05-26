Ляшко назвал карантинные ограничения, которые ослабят с 1 июня
26 мая, 2020, 09:50
При благоприятной ситуации с 1 июня в Украине планируется очередной этап ослабления карантина
Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
Так, с 1 июня могут быть такие ослабления:
- открытие бассейнов и спортзалов;
- посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы;
- запуск железнодорожного транспорта и межобластных переводов автотранспортом.
"По поводу бассейнов и спортзалов в ближайшее время, буквально сегодня-завтра, на сайте Минздрава будут размещены рекомендации по противоэпидемических нормах, которые должны быть обеспечены в случае, если владельцы решат открыть спортзал или бассейн", - добавил Ляшко.
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