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Espreso.tvОбществоЛяшко назвал карантинные ограничения, которые ослабят с 1 июня

Ляшко назвал карантинные ограничения, которые ослабят с 1 июня


фото: 5 канал
При благоприятной ситуации с 1 июня в Украине планируется очередной этап ослабления карантина

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Так, с 1 июня могут быть такие ослабления:

  • открытие бассейнов и спортзалов;
  • посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы;
  • запуск железнодорожного транспорта и межобластных переводов автотранспортом.

"По поводу бассейнов и спортзалов в ближайшее время, буквально сегодня-завтра, на сайте Минздрава будут размещены рекомендации по противоэпидемических нормах, которые должны быть обеспечены в случае, если владельцы решат открыть спортзал или бассейн", - добавил Ляшко.

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