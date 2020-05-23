Команда Реброва выиграла первый матч после карантина
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В перенесенном матче 1-го тура команда Реброва переиграла "Дебрецен" - 2: 1.
В составе "Ференцвароша" дубль сделал Давид Шигеру, отличившийся на 22-й и 42-й минутах. "Дебрецен" вел в счете после точного удара Адама Боди на 13-й минуте.
Украинские полузащитники Александр Зубков и Игорь Харатин вышли в стартовом составе "Ференцвароша" и в первом тайме получили желтые карточки. Зубкова заменили на 60-й минуте.
"Ференцварош" лидирует в чемпионате Венгрии, опережает "Фехервар" на 6 очков и имеет матч в запасе.
Чемпионат Венгрии
Матч 1-го тура
23 мая
"Ференцварош" - "Дебрецен" 2: 1
Голы: Шигеру, 22, 42 - Боди, 13
- Напомним, 3 мая стало известно, что Сергей Ребров может покинуть "Ференцварош" ради турецкого "Фенербахче".
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