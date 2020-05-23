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Espreso.tvСпортКоманда Реброва выиграла первый матч после карантина

Команда Реброва выиграла первый матч после карантина


фото: Getty Images
"Ференцварош", который тренирует украинец Сергей Ребров, победил в первом после карантина матчи чемпионата Венгрии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В перенесенном матче 1-го тура команда Реброва переиграла "Дебрецен" - 2: 1.

В составе "Ференцвароша" дубль сделал Давид Шигеру, отличившийся на 22-й и 42-й минутах. "Дебрецен" вел в счете после точного удара Адама Боди на 13-й минуте.

Украинские полузащитники Александр Зубков и Игорь Харатин вышли в стартовом составе "Ференцвароша" и в первом тайме получили желтые карточки. Зубкова заменили на 60-й минуте.

"Ференцварош" лидирует в чемпионате Венгрии, опережает "Фехервар" на 6 очков и имеет матч в запасе.

Чемпионат Венгрии

Матч 1-го тура

23 мая

"Ференцварош" - "Дебрецен" 2: 1

Голы: Шигеру, 22, 42 - Боди, 13

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