 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДоллар в Украине подорожал уже до 27 грн по курсу НБУ

Доллар в Украине подорожал уже до 27 грн по курсу НБУ


фото: 24tv.ua
На четверг, 28 мая, НБУ установил курс нацвалюты на уровне 27 грн/$, 29,72 грн/евро и 3,80 грн за 10 российских рублей

Об этом сообщает сайт НБУ.

На наличном рынке 28 мая по состоянию на 10:15, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,95, продают - по 27,02 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,93 до 27,02 грн / $, продажи - в пределах 26,96-27,10 грн / $.

Накануне, 27 мая, официальный курс гривни составлял 26,9 грн / $, 29,51 грн / евро и 3,80 грн за 10 российских рублей.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 мая, 2020 четверг

больше новостей

28 мая, 2020 четверг

27 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать