Доллар в Украине подорожал уже до 27 грн по курсу НБУ

28 мая, 2020, 10:19

На четверг, 28 мая, НБУ установил курс нацвалюты на уровне 27 грн/$, 29,72 грн/евро и 3,80 грн за 10 российских рублей

Об этом сообщает сайт НБУ.

На наличном рынке 28 мая по состоянию на 10:15, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,95, продают - по 27,02 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,93 до 27,02 грн / $, продажи - в пределах 26,96-27,10 грн / $.

Накануне, 27 мая, официальный курс гривни составлял 26,9 грн / $, 29,51 грн / евро и 3,80 грн за 10 российских рублей.