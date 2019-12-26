Курс валют: доллар продолжает падение

26 декабря, 2019, 09:30

На 26 декабря Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,26 грн/$

Об этом говорится в данных регулятора.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, 24 декабря, курс доллара снизился на 2 копейки.

Курс евро установлен на уровне 25,77 грн за евро. Он снизился на 1 копейку.