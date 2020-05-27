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Espreso.tvОбществоВ США число умерших от коронавируса превысило 100 тысяч

В США число умерших от коронавируса превысило 100 тысяч


фото: reuters
Количество людей в Соединенных Штатах Америки, умерших вследствие заболевания COVID-19, во вторник превысило 100 тысяч человек

Это подтверждают данные ресурса Worldometer, который собирает официальную статистику заболеваний в мире.

Так, по состоянию на 12:30 по времени в Вашингтоне (19:30 по Киеву) в Соединенных Штатах официально зарегистрировано 100 002 умерших от болезни, которую вызывает новый коронавирус.

При этом, количество больных COVID-19 в США достигло отметки 1,713 млн человек. Сообщается, что по крайней мере 468 669 человек выздоровели полностью.

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Как сообщалось, Соединенные Штаты сохраняют лидерство по количеству больных и умерших от коронавируса. Причем, наиболее критическая ситуация с распространением болезни наблюдается в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Иллинойс.

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