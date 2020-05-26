Бразилия опередила США по суточной смертности от коронавируса
Данные показатели превысили статистику по США, где за сутки умерли 620 человека, сообщает Reuters.
По общему числу выявленных случаев COVID-19 Бразилия находится на втором месте (более 374 тысяч заражений), уступая США (более 1,6 миллиона случаев).
Общее количество умерших в США превышает 100 тыс. человек, в Бразилии более 23 тыс. жертв.
Во всем мире коронавируса заразились более 5,4 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли по меньшей мере 345 тыс. пациентов.
Читайте также: Трамп закрыл въезд в США иностранцам, которые посещали Бразилию
С начала пандемии выздоровели более 2 млн человек.
В Украине заболели 21 245 человек, из них выздоровели 7233, летальных случаев - 623.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
-
Читайте также
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-