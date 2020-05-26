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Espreso.tvОбществоБразилия опередила США по суточной смертности от коронавируса

Бразилия опередила США по суточной смертности от коронавируса

Министерство здравоохранения Бразилии сообщает, что за последние сутки от коронавируса типа COVID-19 в стране умерло 807 человек

Данные показатели превысили статистику по США, где за сутки умерли 620 человека, сообщает Reuters.

По общему числу выявленных случаев COVID-19 Бразилия находится на втором месте (более 374 тысяч заражений), уступая США (более 1,6 миллиона случаев).

Общее количество умерших в США превышает 100 тыс. человек, в Бразилии более 23 тыс. жертв.

Во всем мире коронавируса заразились более 5,4 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли по меньшей мере 345 тыс. пациентов.

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С начала пандемии выздоровели более 2 млн человек.

В Украине заболели 21 245 человек, из них выздоровели 7233, летальных случаев - 623.

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