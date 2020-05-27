В Одессе оштрафовали мужчину за отсутствие маски в подпольном казино
Об этом говорится в постановлении суда, принятого на прошлой неделе, передает УНИАН .
"Около 22.20 он находился в помещении развлекательного заведения, без средств индивидуальной защиты, чем нарушил требования правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм", - говорится в документе.
Согласно рапорту дежурного полицейского, на пульт оператора "102" 6 апреля поступило сообщение о том, что по ул. Академика Вильямса, д. 55, незаконно работает игорное заведение. В нем правоохранители обнаружили этого нарушителя, который официально нигде не трудоустроен.
Мужчина не отрицает факт нахождения в игорном заведении в период карантина, поскольку пошел туда "снять стресс". Он отметил, что у него на иждивении двое детей, и он может оплатить большой штраф.
Вина гражданина подтверждается совокупностью доказательств - протоколом об административном правонарушении, с фотографиями и тому подобное. Изучив материалы дела, суд постановил, на основании ст.44-3 КоАП Украины, оштрафовать человека на 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть в сумме 17 тыс. грн. Кроме того, с него взыщут в пользу государства судебный сбор в размере 420 грн.
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Суд в Одессе оштрафовал женщину за нарушение правил карантина.
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