В Одессе оштрафовали мужчину за отсутствие маски в подпольном казино

27 мая, 2020, 16:21

Киевский районный суд Одессы на 17 тыс. грн оштрафовал мужчину, который во время карантина без защитной маски находился в казино, которое незаконно работало

Об этом говорится в постановлении суда, принятого на прошлой неделе, передает УНИАН .

"Около 22.20 он находился в помещении развлекательного заведения, без средств индивидуальной защиты, чем нарушил требования правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм", - говорится в документе.

Согласно рапорту дежурного полицейского, на пульт оператора "102" 6 апреля поступило сообщение о том, что по ул. Академика Вильямса, д. 55, незаконно работает игорное заведение. В нем правоохранители обнаружили этого нарушителя, который официально нигде не трудоустроен.

Мужчина не отрицает факт нахождения в игорном заведении в период карантина, поскольку пошел туда "снять стресс". Он отметил, что у него на иждивении двое детей, и он может оплатить большой штраф.

Вина гражданина подтверждается совокупностью доказательств - протоколом об административном правонарушении, с фотографиями и тому подобное. Изучив материалы дела, суд постановил, на основании ст.44-3 КоАП Украины, оштрафовать человека на 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть в сумме 17 тыс. грн. Кроме того, с него взыщут в пользу государства судебный сбор в размере 420 грн.

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