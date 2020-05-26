Ночью находилась на улице без документов: суд в Одессе оштрафовал женщину за нарушение правил карантина

26 мая, 2020, 16:14

Приморский районный суд Одессы привлек к ответственности женщину, которая находилась ночью на улице без документов, оштрафовав ее на 17 тыс. грн

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Приморский районный суд Одессы рассмотрел материалы о привлечении к административной ответственности женщины 1992 года рождения в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение правил карантина людей. Согласно административных материалов, 29 апреля 2020 года в 00:30, правонарушительница находилась в общественном месте без документов, удостоверяющих личность, тем самым нарушил п.16 Постановления КМУ № 255 от 02.04.2020", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совершение этого правонарушения влечет наложение штрафа на граждан от 1 тыс. до 2 тыс. тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 2 тыс. до 10 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

"По результатам полного и всестороннего судебного разбирательства было вынесено решение о признании этого лица виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 КУоАП и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 17 тыс. грн и судебного сбора в пользу государства в размере 420,4 грн", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение десяти дней со дня вынесения

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