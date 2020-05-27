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Espreso.tvОбществоВ Киеве первый ТРЦ анонсировал открытие с 30 мая

В Киеве первый ТРЦ анонсировал открытие с 30 мая


фото: ukranews
Торгово-развлекательный центр Lavina в Киеве сообщил о возобновлении работы 30 мая

Соответствующая информация обнародована на странице ТРЦ в Facebook.

"ТРЦ Lavina восстанавливает работу с 30 мая. Чтобы послекарантинный шопинг прошел удачно - помните о важных правилах безопасности: приходите в ТРЦ в маске, сохраняйте дистанцию, пользуйтесь антисептиками и одноразовыми перчатками, перенесите шопинг на другой день, если плохо себя чувствуете. Эти простые правила - залог безопасного шоппинга ", - говорится в сообщении.

При этом, на входах в ТРЦ Lavina уже установлена система аэрозольного обеззараживания одежды и обуви от вирусов и бактерий, что обеспечивает длительный антибактериальный эффект обработанных поверхностей.

На входах установлены бесконтактные диспенсеры с антисептиками, а также будет проводиться температурный скрининг.

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