Кличко назвал дату открытия ТРЦ в Киеве
Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV
Впрочем ТРЦ в Киеве пока работать без развлекательных зон.
"Для отелей прописаны четкие требования, которые они должны соблюдать: температурный скрининг сотрудников и постояльцев, масочный режим вне номеров, разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади помещения", - сказал мэр.
Рестораны в отелях пока будут работать на вынос и на обслуживание.
"Решение же о работе ресторанов и кафе в столице комиссия по чрезвычайным ситуациям примет отдельно", - добавил Кличко.
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