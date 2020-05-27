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Espreso.tvОбществоКличко назвал дату открытия ТРЦ в Киеве

Кличко назвал дату открытия ТРЦ в Киеве

С 30 мая в Киеве в рамках следующего этапа ослабления карантина откроют торгово-развлекательные центры и гостиницы, кроме хостелов

Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV

Впрочем ТРЦ в Киеве пока работать без развлекательных зон.

"Для отелей прописаны четкие требования, которые они должны соблюдать: температурный скрининг сотрудников и постояльцев, масочный режим вне номеров, разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади помещения", - сказал мэр.

Рестораны в отелях пока будут работать на вынос и на обслуживание.

"Решение же о работе ресторанов и кафе в столице комиссия по чрезвычайным ситуациям примет отдельно", - добавил Кличко.

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