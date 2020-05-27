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Espreso.tvОбществоВ Киеве 14 пляжей готовят к открытию с 1 июня

В Киеве 14 пляжей готовят к открытию с 1 июня

Киевское коммунальное предприятие "Плесо" готовится открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха

Об этом сообщил начальник службы содержания водных объектов КП "Плесо" Андрей Логвиненко, передает Общественное радио .

"По состоянию на сегодня мы готовим 14 пляжей и 18 зон отдыха для летнего сезона. Сейчас мы обратились в соответствующие органы в связи с карантином и пандемией. Мы обратились с письмом в Госпродпотребслужбу, для того чтобы перед самым открытием этих пляжей получить рекомендации и указания о дополнительных мерах и ограничениях, которые нужно будет ввести на зонах отдыха и пляжах", - сказал он.

В организации готовы открывать зоны отдыха и ждут проверок ГСЧС и Госпродпотребслужбы.

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