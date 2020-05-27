В Киеве 14 пляжей готовят к открытию с 1 июня
27 мая, 2020, 09:54
Киевское коммунальное предприятие "Плесо" готовится открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха
Об этом сообщил начальник службы содержания водных объектов КП "Плесо" Андрей Логвиненко, передает Общественное радио .
"По состоянию на сегодня мы готовим 14 пляжей и 18 зон отдыха для летнего сезона. Сейчас мы обратились в соответствующие органы в связи с карантином и пандемией. Мы обратились с письмом в Госпродпотребслужбу, для того чтобы перед самым открытием этих пляжей получить рекомендации и указания о дополнительных мерах и ограничениях, которые нужно будет ввести на зонах отдыха и пляжах", - сказал он.
В организации готовы открывать зоны отдыха и ждут проверок ГСЧС и Госпродпотребслужбы.
- Ранее он сообщил, что в Киеве пляжный сезон планируют открыть с 1 июня .
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