В Киеве 14 пляжей готовят к открытию с 1 июня

27 мая, 2020, 09:54

Киевское коммунальное предприятие "Плесо" готовится открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха

Об этом сообщил начальник службы содержания водных объектов КП "Плесо" Андрей Логвиненко, передает Общественное радио .

"По состоянию на сегодня мы готовим 14 пляжей и 18 зон отдыха для летнего сезона. Сейчас мы обратились в соответствующие органы в связи с карантином и пандемией. Мы обратились с письмом в Госпродпотребслужбу, для того чтобы перед самым открытием этих пляжей получить рекомендации и указания о дополнительных мерах и ограничениях, которые нужно будет ввести на зонах отдыха и пляжах", - сказал он.

В организации готовы открывать зоны отдыха и ждут проверок ГСЧС и Госпродпотребслужбы.