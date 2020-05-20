1 июня планируют открыть пляжи в Киеве

20 мая, 2020, 19:57

В Киеве пляжный сезон планируют открыть с 1 июня, решение должны принять Кабинет министров и городская государственная администрация

Об этом сообщил директор по содержанию прибрежной инфраструктуры КП "Плесо" Константин Пигуля, передает Общественное радио.

"По предварительным договоренностям начало купального сезона в Киеве планируем где-то на 1 июня. Пляжи почти готовы, ожидаем проверки Госпродпоьребслужбы и ГСЧС. Если карантин снимается или ослабляется, то это будет 1 июня, а если нет, и продлевается, то мы однозначно будем проводить рабочие совещания и переносить открытие пляжного сезона", - сказал Пигуля.

В распоряжении городского головы определены 14 пляжи на которых можно купаться.

"1 июня мы будем планируем 5-7 пляжей открыть, потом другие. Чтобы вы понимали, обследовать все пляжи одновременно невозможно. То есть, мы обследуем пляжи с голубыми флагами, которых у нас 8 планируется в этом году, сначала их откроем, а потом другие пляжи на следующей неделе", - добавил Пигуля.