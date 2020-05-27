В Бразилии в сутки - более 1000 смертей от коронавируса
27 мая, 2020, 14:15
За минувшие сутки в Бразилии коронавирус диагностировали у 16 324 человек, 1039 пациентов умерли
Такие данные приводит Министерство здравоохранения Бразилии.
Всего с начала эпидемии в стране заразились 391 222 человека.
Количество летальных случаев в Бразилии выросло до 24512.
Напомним, по оценкам ученых из Университета Вашингтона, в начале августа общее количество умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться в пять раз - до 125 000.
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