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Espreso.tvОбществоВ Бразилии в сутки - более 1000 смертей от коронавируса

В Бразилии в сутки - более 1000 смертей от коронавируса


фото: reuters
За минувшие сутки в Бразилии коронавирус диагностировали у 16 324 человек, 1039 пациентов умерли

Такие данные приводит Министерство здравоохранения Бразилии.

Всего с начала эпидемии в стране заразились 391 222 человека.

Количество летальных случаев в Бразилии выросло до 24512.

Напомним, по оценкам ученых из Университета Вашингтона, в начале августа общее количество умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться в пять раз - до 125 000.

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