В Англии умер 23-летний футболист

27 мая, 2020, 14:55

Защитник английского футбольного клуба "Моркам" Кристиан Мбулу умер в возрасте 23 лет

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

В текущем сезоне 23-летний защитник провел 10 матчей и отдал 4 результативные передачи.

"Мы были шокированы, когда узнали о смерти Кристиана. Он был доброжелательным, приятным и самоотверженным юношей, которого мы все очень любили. Все наши мысли с семьей Кристиана в эти трудные времена", - говорится в заявлении клуба.

"Моркам" выступает в четвертом футбольном дивизионе Англии - Лиге 2.