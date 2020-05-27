В Англии умер 23-летний футболист
27 мая, 2020, 14:55
Защитник английского футбольного клуба "Моркам" Кристиан Мбулу умер в возрасте 23 лет
Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
В текущем сезоне 23-летний защитник провел 10 матчей и отдал 4 результативные передачи.
"Мы были шокированы, когда узнали о смерти Кристиана. Он был доброжелательным, приятным и самоотверженным юношей, которого мы все очень любили. Все наши мысли с семьей Кристиана в эти трудные времена", - говорится в заявлении клуба.
"Моркам" выступает в четвертом футбольном дивизионе Англии - Лиге 2.
- 25 мая бывший футболист итальянской "Ромы" Джозеф Буассе умер в возрасте 21 года в результате сердечного приступа .
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