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Espreso.tvСпортУкраинский голкипер Лунин заявил о намерении вернуться в "Реал"

Украинский голкипер Лунин заявил о намерении вернуться в "Реал"


фото: Getty Images
Украинский футболист Андрей Лунин заявил, что его главной целью является возвращение из аренды в "Овьедо" в "Реал"

Об этом сообщает As.

По словам Лунина, он пока не знает, вернется ли из аренды в "Овьедо" в "Реал" в следующем сезоне.

"Сейчас мне ничего неизвестно о возвращении в "Реал" в сезоне-2020/2021. Прежде всего нужно закончить этот сезон без риска для здоровья. Мы с нетерпением ждем, два месяца паузы - это слишком много. В футболе это значит больше, чем в обычной жизни ", - сказал Лунин.

По его словам, своими выступлениями за "Овьедо" он стремится доказать главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану, что достоен возвращения в мадридский клуб.

"Надеюсь, я смогу продемонстрировать свой уровень, чтобы Зидан дал возможность вернуться в "Реал". Так у него будет еще один вариант. Я сделаю все возможное для этого и отдам всего себя ради этого. Быть вратарем "Реала" - самая сложная работа в мире? Да. Я хорошо справляюсь с критикой. У меня есть тренер, тренерский штаб и одноклубники, которые могут мне предоставить поддержку ", - заверил Лунин.

В нынешнем сезоне Лунин сыграл за клуб второго испанского дивизиона "Овьедо" 11 матчей и пропустил 11 голов.

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