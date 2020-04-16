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Espreso.tvСпорт"Реал" решил вернуть украинца Лунина из аренды

"Реал" решил вернуть украинца Лунина из аренды


фото: Getty Images
Испанский футбольный клуб "Реал" в следующем сезоне вернет украинского голкипера Андрея Лунина по аренде в "Овьедо"

Об этом сообщает L`Equipe.

По информации издания, второй голкипер "Реала" Альфонс Ареола, арендованный у французского ПСЖ, не намерен оставаться в Мадриде в следующем сезоне и получил предложения от английских клубов.

В первой команде "Реала" француза заменит Лука Зидан или Андрей Лунин. По информации испанского издания AS, лучшие шансы стать дублером основного голкипера мадридцев Куртуа имеет именно голкипер сборной Украины.

В "Реале" уже готовы предоставить Лунину место в первой команде. А сын главного тренера "Реала" Зинедин Зидан - Лука Зидан, находится в аренде у "Расинга", не собирается продлевать контракт с мадридцами, срок которого истекает этим летом.

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