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Espreso.tvОбществоУкраина завершила один из этапов децентрализации, - Шмыгаль

Украина завершила один из этапов децентрализации, - Шмыгаль

Сегодня Кабмин утвердил перспективные планы формирования общин в последних трех областях

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Сегодня мы завершили важный этап реформы децентрализации - утверждение последних трех перспективных планов (с доработкой) - Запорожской, Львовской и Одесской областей", - написал он.

При этом еще продолжаются консультации по перспективному плану АР Крым на всех уровнях, и он будет сформирован после деоккупации.

"Утвержденные по всей территории страны перспективные планы - это двигатель изменений для отдельных общин и страны в целом. Для общин - это не только новый уровень ответственности, но и одновременно - новый уровень возможностей, когда люди выбирают, как им удобнее жить, где строить школу, где открывать детский сад ", - добавил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что реформа децентрализации продолжится.

  • 7 мая Ассоциация объединенных территориальных общин обратилась к президенту и премьер-министру и просит встать на защиту 127 ОТО.

 

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