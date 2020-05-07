Всеукраинская организация ОТО обратилась к Зеленскому: хотят уберечь 127 уже созданных общин

7 мая, 2020, 15:44

7 мая Ассоциация объединенных территориальных общин обратилась к президенту и премьер-министру и просит встать на защиту 127 ОТО

Открытое письмо органзиация разместила у себя на сайте, передает Еспресо.TV.

В Ассоциации отметили, что обращались ранее ко всем областным государственным администрациям и просили сохранить ОТО, которые прошли демократический путь добровольного объединения и выборы.

Однако, не все ОГА нашли возможность сохранить уже существующие общины, усилить при необходимости или предоставить возможность развития в следующие пять лет. Как результат - исчезают 127 объединенных территориальных общин.

В Ассоциации считают, что формирование нового админтерустройства должно состояться на основе уже действующих объединенных общин, которые сдвинулись и обеспечили успешность реформы местного самоуправления и децентрализации. В процессе консультаций мы пытались доказать, что государственным подходом является именно формирование общин вокруг уже действующих ОТО.

Сейчас ряд общин имеют средний и высокий уровень способности, обеспечивают надлежащий уровень предоставления услуг, проводят значительную проектную деятельность, но политические или бизнес влияния способствовали их присоединению к городам или еще не объединенным общинам.

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В Ассоциации считают, что такой несправедливый подход к формированию перспективных планов, которые уничтожают действующие ОТО, приводит к социальной напряженности, протестов, потери доверия к государству.

Напомним, Ассоциация ОТО создавалась самими общинами для представления и защиты их интересов.

Отметим, что Кабмин уже утвердил перспективные планы формирования территорий общин Житомирской, Николаевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Луганской, Винницкой, Черновицкой, Донецкой и Черкасской областей.

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