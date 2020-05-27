Угроза столкновения: российские истребители совершили опасный перехват самолета США

27 мая, 2020, 13:42

Истребители ВВС РФ в третий раз за два месяца совершили опасный перехват разведывательного самолета Военно-морского флота США P-8A над международными водами в Средиземном море

Об этом сообщается на сайте Шестого флота США.

"26 мая 2020 г. самолет ВМС США P-8A выполнял полет в восточной части Средиземноморья над международными водами и был перехвачен двумя российскими самолетами Су-35 в течение 65 минут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел третий раз за два месяца.

"Перехват был определен как опасный и непрофессиональный, потому что российские пилоты одновременно заняли близкую позицию по обе стороны P-8A, ограничивая его способность к безопасному маневрированию. Эти ненужные действия пилотов российских Су-35 несовместимы с хорошей летной подготовкой и международными правилами полетов и поставили под угрозу безопасность обеих сторон... Такие действия увеличивают вероятность столкновения в воздухе ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поскольку российские самолеты действовали в международном воздушном пространстве, такие действия являются безответственными.

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"Мы ожидаем действий в соответствии с международными стандартами, установленными для того, чтобы обеспечить безопасность и предупредить несчастные случаи, включая соглашение INCSEA 1972 года", - отмечает 6-й флот.