США могут подготовить ядерное испытание в течение несколько месяцев, - Пентагон

27 мая, 2020, 11:58

В США смогут провести ядерное испытание в течение нескольких месяцев

Об этом сообщает Defense News .

Как сообщил заместитель помощника главы Пентагона Дрю Уолтер, испытание может произойти сравнительно быстро, его проведение возможно в течение месяцев, если будет указание президента. Также он добавил, что в штате Невада есть место, где можно провести подземные ядерные испытания.

Ранее стало известно, что данный вопрос поднимался 15 мая на встрече американских чиновников из ведомств, занимающихся вопросами национальной безопасности.

Тогда речь шла о возможности проведения ядерного испытания впервые с 1992 года.