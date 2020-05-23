США не против возобновить ядерные испытания, - Washington Post
Об этом сегодня, 23 мая, со ссылкой на собственные информированные источники написала газета Washington Post , передает Еспресо.TV .
Необходимость такого шага якобы обусловлена полученными американской стороной разведывательными данными о том, что Россия и Китай осуществляют ядерные испытания малой мощности.
По мнению сторонников испытания, его осуществление будет способствовать проведению международных переговоров по Стратегических наступнальних вооружений (СНВ) и привлечения к ним Китая, чего хочет Вашингтон.
Встреча завершилась без принятия четкого решения.
"Очень похоже на то, что разговор будет продолжен", - отметил один из собеседников издания.
Справка
Последний в истории США подземный ядерный взрыв был осуществлен 23 сентября 1992 года на Невадском полигоне (англ. Nevada Test Site), расположенном на юге штата Невада в округе Най, что в 105 км к юго-западу от Лас-Вегаса. Тогда был приведен в действие снаряд Divider с боезарядом весом 20 тонн.
1 октября 1992 года Джордж Буш-старший наложил мораторий на ядерные испытания.
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